В Италии назвали стиль игры «Зенита» бразильским, а Дзюбу сравнили с Иваном Драго

Журналисты Tuttosport подготовили материал, посвященный поединку туринского «Ювентуса» с петербургским «Зенитом» в групповом раунде Лиги чемпионов.

В статье итальянского издания был разобран стиль игры «сине-бело-голубых». Журналисты назвали его бразильским, основанным на техническом оснащении, организации и поиске голевых моментов.

Олицетворением команды из Санкт-Петербурга был назван нападающий Артём Дзюба. Итальянские журналисты сравнили 33-летнего бомбардира с Иваном Драго.

«Зенит» примет «старую синьору» на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.