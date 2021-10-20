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Лига чемпионов

В Италии назвали стиль игры «Зенита» бразильским, а Дзюбу сравнили с Иваном Драго

20 Октября 2021 • 12:48 Комментировать (1)
Зенит
...
Ювентус
3.50 3.25 2.20
Через 8 ч. 15 мин.

Журналисты Tuttosport подготовили материал, посвященный поединку туринского «Ювентуса» с петербургским «Зенитом» в групповом раунде Лиги чемпионов.

В статье итальянского издания был разобран стиль игры «сине-бело-голубых». Журналисты назвали его бразильским, основанным на техническом оснащении, организации и поиске голевых моментов.

Олицетворением команды из Санкт-Петербурга был назван нападающий Артём Дзюба. Итальянские журналисты сравнили 33-летнего бомбардира с Иваном Драго.

«Зенит» примет «старую синьору» на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Overkill666
20 Октября 2021 в 12:52
Иван Руко он, а не Драго...
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