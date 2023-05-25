«Твои советы, шутки и хорошие моменты навсегда останутся со мной» – Гави попрощался с Альбой

Полузащитник «Барселоны» Гави попрощался со своим одноклубником Жорди Альбой, который покинет команду в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, футболист договорился с клубом о разрыве контракта.

«Брат, спасибо тебе за всё. Никогда не забуду, как ты помог мне обосноваться в первой команде. Твои советы, шутки и хорошие моменты навсегда останутся со мной», – написал Гави в социальных сетях.

Напомним, Альба сейчас входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболиста «Барселоны». Уход левого защитника позволит каталонскому клубу сэкономить сумму в районе 21 миллиона евро в год.