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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Фати, раннее удаление и разгром «Мальорки»: «Барселона» впервые победила в статусе действующего чемпиона

28 Мая 2023 • 21:53 Комментировать (2)
Барселона
3:0
Мальорка
окончен

«Барселона» и «Мальорка» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч 37-го тура Ла Лиги состоялся 28 мая на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона3:0Мальорка
(1:0) Фати Ансу1'  
(2:0) Фати Ансу24'  
(3:0) Гави70'  
Тер Штеген Марк-АндреБальде Алехандро 17' (Роберто Серхи ( 17') Кунде ЖюльКристенсен АндреасАльба Жорди 81' (Алонсо Маркос ( 81') ГавиБускетс Серхио 85' (Гарсия Эрик ( 85') Де Йонг ФренкиДембеле Усман 84' (Торрес Ферран ( 84') Левандовски РобертФати Ансу 79' (Рафинья Диас ( 79')
Запасные: Кесси ФранкПенья ИньякиТорре ПаблоТенас Арнау
Грейф ДоминикГайя Хосеп 46' (Гренье Клеман ( 46') Вальент МартинКопете ХосеМаффео ПаблоКоста Хауме 87' (Гонсалес Джованни ( 87') Родригес Даниэль 72' (Анхель Луис ( 72') Ману Морланес 87' (Ruben Quintanilla ( 87') Баба ИддрисуМурики Ведат 79' (Пратс Абдон ( 79') Дьедью Амат  14'
Запасные: Гарай БенджаминMiquel LlabresРайкович ПредрагРикельме ЛеонардоКадевере ТиноМигелитоМаркос Фернандез
28 мая. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

После оформления чемпионского титула «Барселона» проиграла два матча кряду, поэтому домашняя игра с «Мальоркой» требовала от максималиста Хави полного сосредоточения. Тренер каталонцев и не думал никому очки дарить, а тут такое. Без экспериментов обошёлся он, разве что Фати в стартовом составе вместо Рафиньи выглядит чем-то необычным. Остальные лидеры вышли с первых минут: Левандовски, Дембеле, Де Йонг, Гави, даже покидающий «Барселону» Бускетс.

«Сюрприз» от Хави отличился уже на первой минуте. Бускетс начал атаку из центра, Левандовски пяткой сыграл на Гави, тот влетел в штрафную площадь и прострелил, а Ансу Фати расстрелял пустой створ – 1:0, шикарный комбинационный гол. А ещё через десять минут положение «Мальорки» стало плачевным. Амат прямой ногой пошёл в подкат, отправив в лазарет Бальде. Игрока «Барселоны» унесли с поля, а игрока «Мальорки» после просмотра повтора удалил арбитр.

Каталонцы не стали тянуть с наказанием. Уже в середине первого тайма дубль оформил Ансу Фати. Теперь уже из центра начал атаку Френки Де Йонг, Роберт Левандовски покатил левее, куда набежал Фати. Мощный удар Ансу с угла вратарской и 2:0. «Барса» и дальше продолжила «топтать» соперника. Дважды опасно бил Левандовски: сначала с линии штрафной площади после передачи Фати, затем с угла вратарской после наброса Альбы. Первую попытку накрыл защитник, а второй раз поляк пальнул над перекладиной.

Продолжила «Барселона» транжирить моменты и после перерыва. Жюль Кунде пришёл на угловой удар и плотным ударом замкнул кросс Альбы. Наверняка бил француз с линии вратарской, но попал в перекладину. Затем Дембеле в упор расстреливал голкипера, воспользовавшись скидкой Левандовски. Усман пробил очень опасно, но на «ленточке» Грейфу помог защитник, а потом последовал вылет.

Снова зазвенел каркас после удара Левандовски. Метрах в 22-х от ворот Роберт заработал стандарт и самолично его исполнил. Отлично закрутил мяч польский форвард, однако крестовина остановила мяч за голкипера. «Барселона» простила несметное количество раз, но разгром всё-таки оформила. Кунде по правой бровке сыграл на Дембеле, Усман покатил под себя на линию штрафной площади, а набежавший Гави просто вонзил мяч под штангу – 3:0.

Каталонцы и дальше возили «Мальорку» по полю, но больше не забили. Первая победа «Барселоны» в ранге действующего чемпиона получилась очень убедительной.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона
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Комментарии (2)
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Vova52
28 Мая 2023 в 22:04
вот так должна играть всегда и со всеми Барса.....
NOBODY
28 Мая 2023 в 21:58
Барселона - главный герой сказки "Репка"!!!
....тянут-потянут...вытянули....Барсу....
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