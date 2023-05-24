Хави хочет удержать Эрика Гарсию, но руководство «Барселоны» готово продать игрока

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может быть продан грядущим летом.

22-летний игрок не получает регулярной практики в текущем сезоне, что, по распространённому в СМИ мнению, делает его одним из кандидатов на скорый уход. Как докладывает инсайдер Херард Ромеро, рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес хотел бы сохранить Гарсию в своём составе, но руководство клуба совсем не исключает его продажу. «Барселона» рассмотрит трансферные предложения по центрбеку, если таковые появятся.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эрика Гарсии в 12 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.