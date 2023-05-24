Альба покидает «Барселону»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Жоржи Альба покинет команду в конце сезона. По информации от журналиста Херарда Ромеро, стороны решили разорвать контракт за год до его истечения.

Источник добавляет, что официальное подтверждение ухода Альбы ожидается в самое ближайшее время. Жорди покинет команду вслед за Серхио Бускетсом, который уйдёт на правах свободного агента в один из клубов из Саудовской Аравии. Вероятно, Альба тоже продолжит карьеру именно в этой стране.

Напомним, Альба ранее отказался идти на сокращение зарплаты. Жорди разделяет третье место в зарплатной ведомости «Барселоны» с нападающим Робертом Левандовски.