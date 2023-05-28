Альба со слезами на глазах попрощался с болельщиками «Барселоны»

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба провёл последний матч за команду на «Камп Ноу».

34-летний футболист вышел в стартовом составе каталонцев в матче 37-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (3:0), а на 80-й минуте был заменён. После финального свистка Альба попрощался с болельщиками «сине-гранатовых»: «Я бы хотел поблагодарить вас за вашу любовь. В «Барселоне» я пересёкся с множеством великих людей, оказавших огромное влияние на мою карьеру.

Мне хотелось бы отдать дань уважения Тито Виланове, который привёл меня сюда в 2012 году. Мы всегда будем помнить тебя.

Теперь я буду следить за «Барселоной» со стороны. Всегда гордился тем, что являюсь частью такого великого клуба», – приводит Barca Universal слова Альбы.