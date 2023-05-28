Стала известна сумма призовых «Барселоны» за победу в чемпионате Испании

Каталонская «Барселона» получит призовые за завоевание золотых медалей в Ла Лиге.

По информации Marca, «сине-гранатовые» благодаря чемпионству в сезоне-2022/23 получат 60 миллионов евро. Обладатель серебряных медалей заработает 54 млн евро, а тот клуб, который замкнет призовую тройку, получил 46 млн евро. Четвертая команда лиги пополнит свой банк на 39 млн евро.

Ранее «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, но борьба за медали еще продолжается. На данный момент на второй позиции располагается мадридский «Реал» (77 очков, 37 игр), третий — «Атлетико» (73, 36), четвертый — «Реал Сосьедад» (68, 36).