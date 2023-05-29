Продление контракта Хави с «Барселоной» уже неизбежно

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень близок к продлению контракта со своим клубом. Журналист Давид Бернабеу в социальных сетях сообщает, что испанец неизбежно подпишет новое соглашение с «сине-гранатовыми».

Напомним, нынешний договор Хави с каталонской «Барселоной» истекает летом 2024 года. Эрнандес получит солидную прибавку к зарплате, учитывая, что в своём втором сезоне помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании с комфортным отрывом от мадридского «Реала».

Отметим, что Хави в этом сезоне также выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании, обыграв в финале мадридский «Реал».