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Чемпионат Испании. Ла Лига

Продление контракта Хави с «Барселоной» уже неизбежно

29 Мая 2023 • 13:59 Комментировать
Барселона
3:0
Мальорка
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень близок к продлению контракта со своим клубом. Журналист Давид Бернабеу в социальных сетях сообщает, что испанец неизбежно подпишет новое соглашение с «сине-гранатовыми».

Напомним, нынешний договор Хави с каталонской «Барселоной» истекает летом 2024 года. Эрнандес получит солидную прибавку к зарплате, учитывая, что в своём втором сезоне помог «Барселоне» выиграть чемпионат Испании с комфортным отрывом от мадридского «Реала».

Отметим, что Хави в этом сезоне также выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании, обыграв в финале мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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