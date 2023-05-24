Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба уйдёт из «Барселоны» в конце сезона официально

24 Мая 2023 • 15:28 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
28.05 20:00

Каталонская «Барселона» официально объявила о том, что левый защитник команды Жорди Альба покинет «Камп Ноу» в конце сезона. Стороны разорвут контракт по обоюдному согласию в конце сезона.

Альба является воспитанником «Барселоны», но в юности ему пришлось покинуть команду и проявить себя в «Валенсии», чтобы получить ещё один шанс заиграть на «Камп Ноу». С момента своего перехоад в 2012 году Жорди выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов Ла Лиги.

Альба в следующем сезоне мог войти в топ-2 самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны», но футболист решил уйти, чтобы не нагружать зарплатную ведомость клуба и дать возможность руководству пригласить ему на замену более молодого игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.05.23 в 20:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
3.65 3.55 2.06
Видео
24.05.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.48 4.60 6.80
Видео
24.05.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.27 6.40 10.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Бетис Бетис
Хетафе Хетафе
2.10 3.20 4.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Эспаньол Эспаньол
Атлетико М Атлетико М
4.10 3.85 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Мая
15:43 · Испания. Ла Лига
Хави настаивает на том, что Бускетса должен заменить именно Субименди
15:28 · Испания. Ла Лига
Альба уйдёт из «Барселоны» в конце сезона официально
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присматривается к Далоту
13:45 · Англия. Премьер-лига
Кунде интересен нескольким клубам из АПЛ
12:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус под сомнением на матч с «Севильей» 2
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может заплатить более 45 млн евро за топ-защитника «Ливерпуля»
12:23 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»
12:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсию» наказали за расизм в адрес Винисиуса
11:57 · Испания. Ла Лига
Ильяраменди покинет «Реал Сосьедад» в конце сезона
11:09 · Испания. Ла Лига
Рафинья - о расизме в адрес Винисиуса: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война»
10:52 · Испания. Ла Лига
Кунде не верит обещаниям Хави, игрок хочет покинуть «Барселону»
10:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус не сыграет с «Райо Вальекано»
09:51 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес останется в «Барселоне», если клуб не купит Роке
09:23 · Испания. Ла Лига
Ла Лига одобрила регистрацию новых контрактов Гави и Араухо 1
08:46 · Англия. Премьер-лига
Грузинский вратарь может заменить Льориса в «Тоттенхэме»
Все новости
Рекомендуем