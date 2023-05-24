Каталонская «Барселона» официально объявила о том, что левый защитник команды Жорди Альба покинет «Камп Ноу» в конце сезона. Стороны разорвут контракт по обоюдному согласию в конце сезона.

Альба является воспитанником «Барселоны», но в юности ему пришлось покинуть команду и проявить себя в «Валенсии», чтобы получить ещё один шанс заиграть на «Камп Ноу». С момента своего перехоад в 2012 году Жорди выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов Ла Лиги.

Альба в следующем сезоне мог войти в топ-2 самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны», но футболист решил уйти, чтобы не нагружать зарплатную ведомость клуба и дать возможность руководству пригласить ему на замену более молодого игрока.