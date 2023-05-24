Кунде интересен нескольким клубам из АПЛ

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде входит в сферу интересов нескольких клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Херарда Ромеро, француз вполне может продолжить карьеру на туманном альбионе.

Напомним, Кунде недоволен тем, что играет правого защитника в «Барселоне». Француз не верит обещаниям руководства и тренера о том, что в следующем сезоне вернётся на родную позицию в центр обороны. Ранее сообщалось, что каталонская команда согласится отпустить футболиста летом за 90 миллионов евро.

Кунде ещё прошлым летом мог оказаться в Английской премьер-лиге, но его трансфер в лондонский «Челси» в последний момент сорвался. «Пенсионеры» вместо Жюля приобрели Уэсли Фофана из «Лестера».