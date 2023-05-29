Бускетс: «С Хави всегда было очень просто, ведь мы были честны друг с другом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером Хави Эрнандесом. Напомним, испанский хавбек покинет команду на правах свободного агента ближайшим летом. Вместе с ним уйдёт другой ветеран – левый защитник Жорди Альба.

«С Хави всегда было очень просто, ведь мы были честны друг с другом. Конечно, мне пришлось проще, чем Жорди, ведь я получал больше игрового времени», – сказал Бускетс во время своей прощальной речи на «Камп Ноу».

Бускетс ранее занимал второе место в зарплатной ведомости «Барселоны», зарабатывая свыше 30 миллионов евро в год.