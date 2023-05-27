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Гюндоган близок к переходу в «Барселону»

27 Мая 2023 • 15:25 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
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28.05 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продолжает вести переговоры с «Барселоной».

AS утверждает, что  «Манчестер Сити» предложил 32-летнему хавбеку продлить контракт на один сезон, однако такой вариант не устраивает игрока. Гюндоган хочет получить трудовой договор на несколько лет, поэтому готов сменить клубную прописку.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» уже предложила контракт игроку на два года, однако сам футболист просит соглашение, рассчитанное на три сезона. По сведениям источника, несмотря на эти разногласия, на данный момент Гюндоган ближе к переходу в «Барселону», чем к продлению договора с «горожанами».

В текущем сезоне полузащитник провел 49 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. 1 июля 2023 года Гюндоган станет свободным агентом, если не договорится с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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