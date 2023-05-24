Ла Лига одобрила регистрацию новых контрактов Гави и Араухо

Руководство Ла Лиги дала добро на регистрацию новых контрактов двух футболистов каталонской «Барселоны». Речь идёт о полузащитнике Гави и центральном защитнике Рональде Араухо.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, Ла Лига уже дала понять «Барселоне», что регистрацию контрактов Араухо и Гави можно считать завершённой. Напомним, обоих игроков ранее не удавалось зарегистрировать из-за проблем каталонского клуба с финансовым фэйр-плеем.

Ранее ходили слухи о том, что Гави и Араухо задумаются об уходе из «Барселоны» ближайшим летом, но теперь футболисты точно останутся на «Камп Ноу». В контракте у каждого из этих игроков есть сумма отступных в размере миллиарда евро.