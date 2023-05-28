В «Барселоне» назвали сроки восстановления Бальде после травмы

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил повреждение в матче 37-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» (3:0). Юный латераль был вынужден досрочно завершить игру уже на 17-й минуте. Как сообщается в официальном заявлении «Барселоны», у Бальде выявлен частичный разрыв связок правой лодыжки. Ожидается, что футболист успеет вернуться к началу предсезонной подготовки – он пропустит порядка шести-семи недель.

Алехандро Бальде принял участие в 44-х встречах «Барселоны» во всех турнирах текущей кампании. В его активе один забитый мяч и семь результативных пасов.