Анчелотти: «После поражения от «Барселоны» мы потеряли концентрацию в гонке за чемпионство»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему его команда проиграла чемпионский титул Ла Лиги каталонской «Барселоне».

«После поражения от «Барселоны» мы потеряли концентрацию в гонке за чемпионство. Тогда отставание выросло до 12 очков. Наш соперник был более стабилен. Если говорить о нас, футболисты «Реала» не были в своей лучшей форме после чемпионата мира. Не думаю, что у нас были проблемы в атаке, ведь мы забили больше всех в Ла Лиге. У нас были проблемы в обороне», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» уже находится на третьем месте в чемпионате, отставая от второго мадридского «Атлетико» на одно очко.