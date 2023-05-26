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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» определился с планами по приобретению форварда

26 Мая 2023 • 02:29 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
1 3.00 X 3.65 2 2.25
27.05 20:00

Мадридский «Реал» рассчитывает усилить атаку в летнее трансферное окно.

В нынешней кампании Карим Бензема нередко выбывал из строя из-за травм и не всегда находился в оптимальной форме, а заменять его зачастую было некому. Как неоднократно предполагалось в СМИ, покупка нового центрфорварда станет для «Реала» одной из приоритетных задач на лето, что частично подтвердил журналист Маттео Моретто. По его сведениям, «королевский клуб» действительно планирует подписать «девятку», но не намерен платить за трансфер крупную сумму. Таким образом, приобретение звёздного нападающего можно считать маловероятным.

В текущем сезоне Карим Бензема забил 30 голов, проведя 42 матча. В декабре французу исполнится 36 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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