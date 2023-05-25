«Реал» может вернуть Тео Эрнандеса

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Милана» Тео Эрнандесу, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб видит в 25-летнем французе замену для Ферлана Менди, который, скорее всего, покинет «сливочных» в ближайшее время.

Отметим, что Эрнандес уже выступал за «Реал» с 2017 по 2019 год. В общей сложности в составе команды из Мадрида футболист провёл 23 матча, отметившись в них тремя результативными передачами.

Действующий контракт защитника с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро. В текущем сезоне Эрнандес провёл за «россонери» 43 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.