Анчелотти хочет, чтобы «Реал» подписал звёздного форварда

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы видеть в команде нового нападающего топ-уровня.

Как стало известно из заявлений испанских СМИ, руководство «Реала» заинтересовано в подписании центрфорварда в летнее трансферное окно, однако не готово тратить на сделку значительную сумму. Согласно Diario AS, Анчелотти с такой позицией не согласен: по мнению итальянского наставника, команда нуждается в проверенной звёздной «девятке», а не в дешёвом варианте для подмены Карима Бензема.

Самым дорогим трансфером «Реала» грядущим летом, скорее всего, станет покупка полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.