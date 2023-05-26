Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти хочет, чтобы «Реал» подписал звёздного форварда

26 Мая 2023 • 21:07 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
1 2.85 X 3.40 2 2.45
Через 21 ч. 45 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы видеть в команде нового нападающего топ-уровня.

Как стало известно из заявлений испанских СМИ, руководство «Реала» заинтересовано в подписании центрфорварда в летнее трансферное окно, однако не готово тратить на сделку значительную сумму. Согласно Diario AS, Анчелотти с такой позицией не согласен: по мнению итальянского наставника, команда нуждается в проверенной звёздной «девятке», а не в дешёвом варианте для подмены Карима Бензема.

Самым дорогим трансфером «Реала» грядущим летом, скорее всего, станет покупка полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.05.23 в 20:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.90 3.75 2.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Мая
22:06 · Испания. Ла Лига
Дембеле ничего не знает об интересе «ПСЖ»
21:36 · Италия. Серия А
«Милан» остаётся в числе претендентов на Асенсио
21:16 · Испания. Ла Лига
Бальде – о чемпионстве «Барселоны»: «Реал» ничего не отдаёт просто так»
21:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хочет, чтобы «Реал» подписал звёздного форварда
20:57 · Англия. Премьер-лига
Представители Фати изучают возможность трансфера игрока в топ-клуб АПЛ слухи
19:52 · Испания. Ла Лига
Асенсио отказал «Реалу» - известна причина
19:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подтвердил, что Бензема не сыграет с «Севильей»
17:43 · Испания. Ла Лига
Известно будущее сына Анчелотти
17:20 · Испания. Ла Лига
«Валенсии» сократили штраф за расизм в адрес Винисиуса
17:15 · Испания. Ла Лига
Винисиус пропустит матч «Реала» с «Севильей»
17:00 · Испания. Ла Лига
Когда откроется и закроется трансферное окно в Испании
15:49 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может подписать игрока «Барселоны» в атаку
15:29 · Германия. Бундеслига
Появилась информация о контакте Беллингема с «Реалом»
15:21 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Альба помог мне добиться прогресса»
15:18 · Испания. Ла Лига
Бальде: «В Лиге чемпионов нам не повезло с травмами»
Все новости
Рекомендуем