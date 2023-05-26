Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио обсуждает потенциальное сотрудничество с «Пари Сен-Жермен».

Как стало известно в пятницу, испанец принял решение не продлевать контракт с «Реалом», отклонив последнее предложение клуба. Трудовой договор 27-летнего футболиста со «сливочными» истекает по окончании сезона. По сообщениям ESPN, сейчас Асенсио ведёт переговоры с «ПСЖ». Агент игрока Жорже Мендеш находится в хороших отношениях с советником французского гранда Луишем Кампушем.

Интерес к Марко Асенсио, выступающему за «Реал» с 2015 года, также проявляют «Милан», «Ювентус» и «Астон Вилла».