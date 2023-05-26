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Гвардиол хочет перейти в «Реал»

26 Мая 2023 • 00:36 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Шальке 04
27.05 16:30

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Дорогостоящий хорват является целью множества европейских топ-клубов. За последние месяцы с 21-летним игроком уже связывались английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси», однако сам Гвардиол хотел бы присоединиться к «Реалу», информирует Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Санти Ауну. Мадридский гранд продолжает следить за центрбеком, но вряд ли сможет позволить себе его покупку грядущим летом.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Йошко Гвардиола в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ ШАЛЬКЕ 04
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