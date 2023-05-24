«Ливерпуль» может вернуться в гонку за Гвардиолом

«Ливерпуль», вероятно, всё же попробует приобрести центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

В прошлом месяце в СМИ появились сведения о решении «Ливерпуля» отказаться от подписания 21-летнего игрока из-за его высокой стоимости. Теперь же, по данным Express, мерсисайдцы готовы возобновить интерес к Гвардиолу. «Красные» планируют усилить центр обороны грядущим летом, и совсем не исключено, что ставка будет сделана именно на трансфер хорвата.

«РБ Лейпциг» запрашивает за Йошко Гвардиола около 100 млн евро. В числе основных претендентов на футболиста значатся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».