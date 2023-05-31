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Гвардиол стал одной из главных целей «Манчестер Сити» на лето

31 Мая 2023 • 23:04 Комментировать
РБ Лейпциг
4:2
Шальке 04
окончен

«Манчестер Сити» рассчитывает усилиться центральным защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом.

Хорват интересен множеству ведущих европейских клубов, но именно «Манчестер Сити» считается главным претендентом на восходящую звезду. По информации TheSecretScout, Гвардиол стал одной из главных целей «горожан» на грядущее трансферное окно. Руководство клуба уже связалось с представителями игрока, и обе стороны считают, что вероятность скорого перехода очень велика.

Как неоднократно сообщалось ранее, «РБ Лейпциг» намерен выручить от продажи 21-летнего футболиста порядка 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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