«РБ Лейпциг» скоро продолжит переговоры с Ольмо по новому контракту

«РБ Лейпциг» очень хочет оставить у себя в составе полузащитника Дани Ольмо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, после того, как испанец отклонил первое предложение клуба по новому контракта, «красные быки» очень скоро хотят возобновить переговоры с футболистом.

Напомним, контракт Ольмо истекает летом 2024 года. В услугах полузащитника заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», воспитанником которой является Дани. Тем не менее, эти клубы хотят подписать Ольмо в 2024 году, когда футболист будет доступен на рынке на правах свободного агента.

Ольмо в этом сезоне забил 2 гола и отдал 4 ассиста в чемпионате Германии.