«РБ Лейпциг» готовит новое предложение по Карвалью

Руководство «РБ Лейпциг» настроено подписать полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью.

По информации Kicker, португальский игрок «красных» по-прежнему интересен боссам «быков», которые готовы сделать ещё одно предложение. Отметим, что «Ливерпуль» ранее отклонил первое предложение в размере 12 миллионов евро за 20-летнего португальского полузащитника.

Напомним, что Фабиу Карвалью выступает за английский гранд с 2022 года, проведя во всех турнирах 21 матч и забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

