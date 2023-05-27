«РБ Лейпциг» отправил «Шальке» во вторую Бундеслигу

В последнем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Шальке». «Быки» уже не имели турнирной мотивации – они никуда не могли сместиться с третьей позиции в таблице – а вот «кобальтовым» нужны были очки, чтобы хотя бы избежать прямого вылета и оказаться в «стыках».
«РБ Лейпциг» довольно быстро повёл 2:0, однако «Шальке» к 50-й минуте удалось отыграться. Результаты параллельных встреч вынуждали гельзенкирхенцев забивать ещё, однако вместо этого они пропустили третий и четвёртый мячи.
После финального свистка на табло остался гореть счёт 4:2. «РБ Лейпциг» победил и отправил «Шальке» во вторую Бундеслигу.
Протокол игры
|(1:0) Лаймер Конрад10'
|(2:0) Нкунку Кристофер19'
|28'Каминьски Марцин (2:1)
|49'Орбан Вилли (2:2)
|(3:2) Поульсен Юссуф82'
|(4:2) Нкунку Кристофер90'
Нюланд Эрьян•Симакан Мохамед•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Хальстенберг Марсель 61' (Раум Давид ( 61' ) •Форсберг Эмиль 68' (Собослаи Доминик ( 68' ) •Лаймер Конрад 61' (Шлагер Ксавер ( 61' ) •Айдара Амаду 41' 46' (Кампль Кевин ( 46' ) •Ольмо Дани•Вернер Тимо 61' (Поульсен Юссуф ( 61' ) •Нкунку Кристофер 90'
Запасные: Андре Силва•Диалло Абду•Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин
Ферманн Ральф•Бруннер Седрик 20' •Ван дер Берг Сепп•Каминьски Марцин•Матричани Хеннинг 70' (Оуведжан Томас ( 70' ) •Латца Данни 75' (Караман Кенан ( 75' ) •Крал Алекс•Саласар Родриго 56' (Мор Тобиас ( 56' ) •Дрекслер Доминик•Бюльтер Мариус•Полтер Себастьян 63'
Сегодня. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг) " (Лейпциг).
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