«РБ Лейпциг» отправил «Шальке» во вторую Бундеслигу

В последнем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Шальке». «Быки» уже не имели турнирной мотивации – они никуда не могли сместиться с третьей позиции в таблице – а вот «кобальтовым» нужны были очки, чтобы хотя бы избежать прямого вылета и оказаться в «стыках».

«РБ Лейпциг» довольно быстро повёл 2:0, однако «Шальке» к 50-й минуте удалось отыграться. Результаты параллельных встреч вынуждали гельзенкирхенцев забивать ещё, однако вместо этого они пропустили третий и четвёртый мячи.

После финального свистка на табло остался гореть счёт 4:2. «РБ Лейпциг» победил и отправил «Шальке» во вторую Бундеслигу.