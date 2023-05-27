«Боруссия» Дортмунд на следующей неделе проведёт новые переговоры по трансферу Эдсона Альвареса

Дортмундская «Боруссия» продолжает интересоваться полузащитником амстердамского «Аякса» Эдсоном Альваресом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новый раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Источник сообщает, что «Боруссия» ещё не направляла «Аяксу» своё официальное предложение, но первые разговоры между клубами уже состоялись. Сам полузащитник готов перебраться на «Сигнал Идуна Парк».

Напомним, в трансфере Альвареса ранее также была заинтересована мюнхенская «Бавария», но команда Томаса Тухеля сосредоточилась на другом опорнике – Деклане Райсе из «Вест Хэма».