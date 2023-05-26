Анчелотти: «У Тчуамени случился спад после чемпионата мира»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти в очередной раз отметил спад полузащитника Орельена Тчуамени во второй половине сезона. Напомним, прошлым летом «королевский клуб» приобрёл французского хавбека у «Монако» за 80 миллионов евро.

«Тчуамени был очень хорош в первой половине сезона, но после чемпионата мира у него случился спад. Он был очень важным и потрясающим игроком в начале сезона», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Севильей».

Тчуамени в этом розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив четыре результативные передачи. Прошлым летом «Реал» обошёл в гонке за игроком «Ливерпуль».