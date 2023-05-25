«Милан» попытается выкупить Диаса у «Реала»

«Милан» начнёт переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу Браима Диаса.

Испанец защищает цвета «россонери» с лета 2021 года на правах аренды. Договор с итальянским клубом истекает после завершения текущего сезона, в «Милане» рассчитывают оформить выкуп. По сведениям Sky Sports, в скором времени гранд Серии А сделает трансферное предложение «Реалу». Сам 23-летний хавбек предпочитает остаться в «Милане».

В активе Браима Диаса семь забитых мячей и шесть результативных передач в 43 встречах нынешнего сезона за команду Стефано Пиоли. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2025 года.