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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» попытается выкупить Диаса у «Реала»

25 Мая 2023 • 21:51 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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27.05 20:00

«Милан» начнёт переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу Браима Диаса.

Испанец защищает цвета «россонери» с лета 2021 года на правах аренды. Договор с итальянским клубом истекает после завершения текущего сезона, в «Милане» рассчитывают оформить выкуп. По сведениям Sky Sports, в скором времени гранд Серии А сделает трансферное предложение «Реалу». Сам 23-летний хавбек предпочитает остаться в «Милане».

В активе Браима Диаса семь забитых мячей и шесть результативных передач в 43 встречах нынешнего сезона за команду Стефано Пиоли. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

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Реал Мадрид Милан Браим Диас трансферы футбола - лето 2023
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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