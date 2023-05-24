Бензема третий сезон подряд забивает 30 и более голов

Сегодня вечером французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поразил ворота «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги (2:1). Игра прошла в рамках 36 тура Примеры.

Что любопытно, француз забивает 30 и более голов за свой клуб во всех официальных соревнованиях уже третий сезон подряд, так как сегодняшний гол стал для него 30-м в сезоне. Так, в прошлом сезоне-2021/22 он забил 44 мяча, а в позапрошлом сезоне-2020/21 — 30.

Если разобрать все официальные турниры «Реала» по отдельности, 18 голов Бензема оформил в рамках Ла Лиги, по четыре – в Лиге чемпионов и Кубке Испании, два забил в рамках Суперкубка Испании и по разу отличился на Клубном чемпионате мира и в игре за Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Реал» полностью доверяет Бензема и не планирует покупать ему на замену звёздного форварда.