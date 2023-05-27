Без Бензема и Винисиуса: «Реал» назвал состав на матч с «Севильей»

В субботу вечером «Реал» будет проводить гостевой матч чемпионата Испании против «Севильи». Главный тренер мадридской команды принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Тчуамени, Себальос, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго.

Стоит сказать, что ведущие форварды «Реала» - Карим Бензема и Винисиус Жуниор – пропускают матч из-за проблем со здоровьем.

Матч «Севилья» - «Реал» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.