Анчелотти: «Травмы Ферлана Менди усложнили нам сезон»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, насколько команда пострадала из-за травматичности левого защитника Ферлана Менди в нынешнем сезоне. Напомним, большую часть второй половины кампании француз пропустил, а на его месте играли футболисты, которые номинально выступают на других позициях.

«Травмы Ферлана Менди усложнили нам сезон. Мы должны продолжать верить в него. Нам не нужно делать особые изменения в защите», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о желании руководства «Реала» продать Менди ближайшим летом. Француза активно сватали в «ПСЖ».