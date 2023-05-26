Асенсио – четвёртый среди игроков «Реала» по результативным действиям с сезона-2016/17

Мадридский «Реал» вот-вот расстанется с одним из своих самых результативных игроков последних лет.

27-летний испанец отказался продлевать соглашение со «сливочными», поэтому по окончании сезона станет свободным агентом, если не произойдёт ничего непредвиденного. Как отмечает Opta на фоне этих известий, Асенсио – четвёртый по результативности среди всех игроков «Реала» с начала кампании-2016/17 – он поучаствовал в 90 голах (61 забитый мяч и 29 ассистов). Выше в рейтинге располагаются Карим Бензема (261), Винисиус Жуниор (110) и Криштиану Роналду (105), покинувший ряды «Реала» ещё в 2018 году.