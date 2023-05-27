Асенсио не рассматривал возможность перехода в «Барселону»

Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио имел вариант с переходом в «Барселону».

27-летний вингер скоро сменит клуб – «Реалу» не удалось убедить его продлить истекающий контракт. Подписать испанца свободным агентом хотят многие клубы, и на определённом этапе среди претендентов фигурировала «Барселона». По информации инсайдера Маттео Моретто, каталонский клуб на протяжении нескольких месяцев пытается выйти на Асенсио, но сам футболист никогда не рассматривал возможность перехода в стан заклятых врагов «Реала».

Фаворитом в борьбе за Марко Асенсио на сегодняшний день считается «ПСЖ».