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Асенсио не рассматривал возможность перехода в «Барселону»

27 Мая 2023 • 00:22 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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Через 18 ч. 37 мин.

Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио имел вариант с переходом в «Барселону».

27-летний вингер скоро сменит клуб – «Реалу» не удалось убедить его продлить истекающий контракт. Подписать испанца свободным агентом хотят многие клубы, и на определённом этапе среди претендентов фигурировала «Барселона». По информации инсайдера Маттео Моретто, каталонский клуб на протяжении нескольких месяцев пытается выйти на Асенсио, но сам футболист никогда не рассматривал возможность перехода в стан заклятых врагов «Реала».

Фаворитом в борьбе за Марко Асенсио на сегодняшний день считается «ПСЖ».

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Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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