Фанаты «Севильи» планируют бойкот из-за отмены удаления Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в недавней игре против «Валенсии» столкнулся с расизмом, но при этом он ударил соперника в лицо и именно за это получил красную карточку. Удаление было отменено, что повлекло за собой жаркие споры. Так, например, рулевой «Барселоны» Хави выразил нетерпимость к расизму, но дал понять, что расизм не оправдывает агрессивное поведение Винисиуса, и отмена красной карточки является странным решением.

Между тем, фанаты «Севильи» планируют бойкотировать ближайший матч против «Реала». Так они хотят выразить протест против решения об отмене удаления Винисиуса, сообщает Vamos Mi Sevilla.

Матч «Севилья» - «Реал» пройдёт в ближайшую субботу, 27 мая.