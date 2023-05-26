«Реал» хочет купить нового вратаря вместо Лунина

Запасной вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не устраивает руководство клуба. По информации от инсайдера Хорхе Пикона, «королевский клуб» попытается избавиться от украинца в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что «Реал» рассматривает кандидатуры сразу нескольких голкиперов на замену Лунину. Речь идёт о Пауло Гассаниге из «Жироны», Роберте Санчесе из «Брайтона», Ясине Буну из «Севильи» и Давиде Сории из «Хетафе». Все перечисленные футболисты находятся в шорт-листе мадридского «Реала» на замену Лунину.

Источник сообщает, что нового вратаря на подмену Тибо Куртуа требует лично главный тренер команды Карло Анчелотти.