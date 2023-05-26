Анчелотти: «Мы обязательно усилим состав, не беспокойтесь об этом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах своей команды на летний трансферный рынок. Напомним, ближе всего «королевский клуб» в данный момент находится к приобретению Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки оценивается в районе 100 миллионов евро.

«Трансферы перед следующим сезоном? Мы сделаем то, что должны сделать. Мы обязательно усилим состав, не беспокойтесь об этом», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ожидается, что Анчелотти останется тренером «Реала» в следующем сезоне. У итальянского специалиста есть ещё один год по контракту с мадридской командой.