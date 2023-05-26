Анчелотти: «Мне нравится Хоселу»

Главный тренер мадридского «Реала» оценил уровень нападающего «Эспаньола» Хоселу, который ранее уже выступал за «королевский клуб» в начале своей карьеры. Напомним, испанца связывают с возвращением в Мадрид в ближайшее межсезонье.

«Новый нападающий? Мы работаем над этим, но конкретных имён я вам сообщать не буду. Хоселу? Мне он очень нравится, но то же самое я могу сказать и о других бомбардирах, вроде Яго Аспаса или Альваро Мораты», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Хоселу является третьим лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. 33-летний нападающий отметился 16 голами и 2 ассистами в 33 матчах Ла Лиги.