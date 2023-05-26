Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти одобряет подписание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Потенциальный трансфер 29-летней звезды английского футбола – одна из самых обсуждаемых тем в мировом футболе. Нынешний контракт Кейна рассчитан до 2024 года, и игрок не торопится его продлевать, что, вероятно, вынудит «Тоттенхэм» согласиться на продажу форварда уже грядущим летом.

Одним из претендентов на игрока считается «Реал», и Анчелотти, согласно сведениям Diario AS, очень хотел бы видеть англичанина в своей команде. Именно Кейн является приоритетным вариантом подписания на позицию центрфорварда для итальянского наставника.