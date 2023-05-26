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Анчелотти считает Кейна главной трансферной целью на позицию форварда слухи

26 Мая 2023 • 23:04 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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Через 20 ч. 13 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти одобряет подписание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Потенциальный трансфер 29-летней звезды английского футбола – одна из самых обсуждаемых тем в мировом футболе. Нынешний контракт Кейна рассчитан до 2024 года, и игрок не торопится его продлевать, что, вероятно, вынудит «Тоттенхэм» согласиться на продажу форварда уже грядущим летом.

Одним из претендентов на игрока считается «Реал», и Анчелотти, согласно сведениям Diario AS, очень хотел бы видеть англичанина в своей команде. Именно Кейн является приоритетным вариантом подписания на позицию центрфорварда для итальянского наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Карло Анчелотти Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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