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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реалу» очень нравится Коло-Муани, но переговоры пока не ведутся

25 Мая 2023 • 23:22 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Фрайбург
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27.05 16:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани интересен мадридскому «Реалу».

«Королевский клуб» подыскивает нового центрфорварда, и 24-летний француз считается одной из главных целей. Руководство мадридцев очень высоко оценивает способности футболиста, однако до конкретных переговоров по трансферу дело пока не дошло, докладывает журналист Санти Ауна. «Айнтрахт», как сообщалось ранее, намерен заработать на продаже своей звезды не менее 100 млн евро, что отпугивает потенциальных покупателей.

Рандаль Коло-Муани провёл 44 матча за франкфуртский коллектив в текущей кампании, записав себе в актив 22 гола и 16 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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