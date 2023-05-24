Президент Ла Лиги извинился перед Винисиусом за свои слова о безответственности игрока

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас принёс извинения игроку мадридского «Реала» Винисиусу. Недавно функционер упрекнул бразильца в том, что он не пришёл на встречу, посвящённую обсуждению борьбе с расизмом и назвал его неинформированным и безответственным спортсменом.

«Я должен извиниться перед ним, у меня нет проблем с этим. Важно здесь другое. Я признаю, что у нас в лиге без сомнения есть оскорбления на расовой почве», - цитирует Тебаса Ge.globo.

Отметим, что бразилец за всё время выступлений в Европе неоднократно подвергался оскорблениям со стороны фанатов. Болельщики часто освистывали игрока из-за его цвета кожи.