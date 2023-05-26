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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус пропустит матч «Реала» с «Севильей»

26 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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27.05 20:00

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пропустит ближайший матч команды в чемпионате Испании против «Севильи». Об этом рассказал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Винисиус не поедет на матч с «Севильей». Причина в травме и ни в чём другом», - сказал Анчелотти, чьи слова приводит Managing Madrid.

На неделе Винисиус не сыграл за «Реал» против «Райо Вальекано» (победа 2:1), хотя ранее его красная карточка, полученная в гостевой игре против «Валенсии», была отменена.

Матч «Севилья» - «Реал» в рамках 37-го тура чемпионата Испании пройдёт в субботу, 27 мая.

Фанаты «Севильи» планируют бойкот из-за отмены удаления Винисиуса

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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