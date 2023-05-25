Бензема под сомнением на матч с «Севильей»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рискует пропустить ближайший тур чемпионата Испании, где его команда встретится с «Севильей». По информации от Marca, участие француза в игре с андалузским клубом находится под сомнением.

Напомним, вчера Бензема помог мадридскому «Реалу» одержать победу над «Райо Вальекано», открыв счёт в первом тайме. Вчерашний гол стал для француза 18 в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Источник пока не сообщает, по какой причине Бензема может пропустить ближайший матч с «Севильей», который состоится 27 мая на выезде. Возможно, у француза обнаружили травму после игры с «Райо Вальекано».