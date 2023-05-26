Анчелотти: «Будущее Начо? Он до сих пор не принял решение»

Будущее защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса до сих пор остаётся неопределённым. Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти заявил, что испанец продолжает размышлять над своим будущим.

«Будущее Начо? Он до сих пор не принял решение. Ему предстоит решить, где он хочет играть после этого сезона», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Контракт Начо с командой Карло Анчелотти истекает в конце этого сезона. Испанец пока не может определиться, хочет ли он остаться в «Реале» в статусе запасного, либо же перейти в более скромную команду и выступать в основном составе.

На счету Начо гол и ассист в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании в 25 матчах.