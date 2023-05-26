Анчелотти подтвердил, что Бензема не сыграет с «Севильей»

Нападающий Карим Бензема входит в список игроков, которые не помогут «Реалу» в гостевом матче против «Севильи». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти подтвердил, что француз не сыграет.

«У нас нет Карима, Винисиуса и Асенсио, но мы постараемся сделать всё возможное. Надеюсь, мы сможем победить завтра», - сказал Анчелотти журналистам.

Также Анчелотти говорил, что Винисиус не сыграет против «Севильи» исключительно из-за проблем с коленом.

Ранее сообщалось, что Бензема после матча против «Райо Вальекано» наложили швы на рваную рану на стопе.

«Севилья» и «Реал» сыграют в предпоследнем туре Ла Лиги в субботу, 27 мая.