Бензема, Винисиус и Асенсио не тренировались сегодня с «Реалом»

Три атакующих футболиста мадридского «Реала» пропустили сегодняшнюю тренировку своей команды. По информации от Madrid Xtra, в групповом занятии не участвовали полузащитник Марко Асенсио, а также нападающие Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Последние двое отсутствуют из-за травмы. Винисиус чувствует дискомфорт в колене, из-за чего может больше не выйти на поле в этом сезоне. Бензема наложили 5 швов на стопу после матча с «Райо Вальекано». Что касается Асенсио, причина отсутствия испанца пока неизвестна.

Напомним, завтра «Реал» завтра сыграет свой предпоследний матч сезона. Команда Карло Анчелотти отправится на выезд к «Севилье».