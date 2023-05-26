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Бензема, Винисиус и Асенсио не тренировались сегодня с «Реалом»

26 Мая 2023 • 12:25 Комментировать
Севилья
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Реал Мадрид
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27.05 20:00

Три атакующих футболиста мадридского «Реала» пропустили сегодняшнюю тренировку своей команды. По информации от Madrid Xtra, в групповом занятии не участвовали полузащитник Марко Асенсио, а также нападающие Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Последние двое отсутствуют из-за травмы. Винисиус чувствует дискомфорт в колене, из-за чего может больше не выйти на поле в этом сезоне. Бензема наложили 5 швов на стопу после матча с «Райо Вальекано». Что касается Асенсио, причина отсутствия испанца пока неизвестна.

Напомним, завтра «Реал» завтра сыграет свой предпоследний матч сезона. Команда Карло Анчелотти отправится на выезд к «Севилье».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Марко Асенсио Винисиус Жуниор
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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Сегодня, 26 Мая
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