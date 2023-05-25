Фигу: Мне повезло, что я играл за «Барселону» и «Реал» — это лучшие в мире команды

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу высказался о своих бывших клубах. Напомним, португальский вингер играл за каталонский клуб с 1995 по 2000 год, а в период 2000-2005 защищал цвета «сливочных».

«Барселона» и «Реал» — это две самые лучшие в мире команды. У них огромная фан-база и большой авторитет на мировой арене. Честно говоря, мне очень повезло, что я был в обоих клубах», — цитирует Фигу As.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023. За два тура до окончания сезона «сине-гранатовые» опережают идущий на втором месте «Реал» на 11 зачетных баллов.