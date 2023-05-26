«Милан» остаётся в числе претендентов на Асенсио

«Милан» по-прежнему претендует на подписание вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Испанец всё ближе к уходу из «Реала» – он до сих пор не продлил контракт, истекающий в следующем месяце. О доступности Асенсио уже проинформированы клубы Английской премьер-лиги и французский «ПСЖ». По сведениям журналиста Даниэле Лонго, не выбывает из гонки и «Милан», давно изучающий вопрос приглашения 27-летнего игрока. Конкуренция в споре за Асенсио очень велика, и «россонери» – не главные претенденты на футболиста на данный момент.

Марко Асенсио провёл 50 матчей за «Реал» в текущем сезоне. На его счету 12 голов и восемь ассистов.