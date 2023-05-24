Помимо сегодняшней игры с «Райо Вальекано», вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить и следующий тур чемпионата Испании, в котором команда Карло Анчелотти встретится с «Севильей».

По информации от Madrid Zone, проблемы футболиста с коленом оказались серьёзней, чем предполагалось ранее. Бразилец из-за дискомфорта пропустит сегодняшний матч с «Райо Вальекано», но этим дело может не ограничиться. Источник сообщает, что Винисиус под сомнением на матч с «Севильей».

Напомним, Винисиусу недавно отменили красную карточку, которую футболист получил в последнем туре Ла Лиги против «Валенсии». Тем не менее, игрок всё равно рискует не принять участие в двух следующих матчах чемпионата.