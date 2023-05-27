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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Родриго принёс «Реалу» волевую победу над «Севильей» и позволил закрепиться на втором месте

27 Мая 2023 • 21:59 Комментировать (2)
Севилья
1:2
Реал Мадрид
окончен

«Реал» Мадрид и «Севилья» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч 37-го тура Ла Лиги состоялся 27 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Протокол игры  
Севилья1:2Реал Мадрид
(1:0) Мир Рафа3'  
  29'Родриго (1:1)
  69'Родриго (1:2)
Буну ЯссинМонтьель ГонсалоГудель Неманья 81' (Баде Луак ( 81') Рекик КаримАкунья Маркос  83'Ракитич Иван 62' (Сусо Хесус ( 62') Буэно МануЛамела Эрик 74' (Торрес Оливер ( 74') Гомес Алехандро Папу 74' (Корона Хесус ( 74') Хиль Бриан 63' (Хордан Хоан ( 63') Мир Рафа
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиОкампос ЛукасАрболь МатиасМаркан МаркосЭн-Несири ЮссефТеллес Алекс
Куртуа ТибоВаскес Лукас  33' 82' (Рюдигер Антонио ( 82') Милитао ЭдерАлаба ДавидМенди Ферлан 66' (Родригес Альваро ( 66') Кроос ТониТчуамени Орельен  65'Модрич ЛукаВальверде Федерико 54' (Камавинга Эдуардо ( 54') Родриго 81' (Начо Фернандес ( 81'  84') Себальос Дани
Запасные: Гонсалес ФранОдриосола АльвароАзар ЭденЛунин АндрейВальехо Хесус
27 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

В среду «Севилье» играть важнейший матч сезона – финал Лиги Европы против «Ромы» Жозе Моуринью. Поэтому Хосе Луис Мендилибар дал волю ротации. Так в старте оказались Папу Гомес, Эрик Ламела, Буэно и на острие атаки Рафа Мир. Именно он и открыл счёт на третьей минуте матча. После флангового кросса Акуньи и выноса мяч подобрал Хиль, со средней дистанции пробивший в соперника. Тут уже и Рафа Мир показал своё умение играть на подборе, прошив Тибо Куртуа – 1:0.

«Реал» же вышел сильнейшим составом, только нападение из-за травм Винисиуса и Бензема выглядело бедновато – Родриго, Себальос и Вальверде. Проигрывать мадридцы не собирались. Взяли мяч под контроль, потихоньку захватили территорию, прижали соперника и создали голевой момент. Дани Себальос классно разобрался, стянув на себя защитников и вдоль вратарской покатив на Родриго. Бразилец получил в своё распоряжение пустой угол, но попасть в него не сумел, толком не подстроившись под мяч.

Исправился Родриго на исходе получаса игры. Ламела свалил Тчуамени в метре от дуги штрафной площади, а бразилец со стандарта пробил на точность, Буну почему-то не дёрнулся – 1:1. «Севилья» могла быстро восстановить статус-кво: Гомес вырезал кросс на Монтиэля, тот скинул на Ламелу, а Эрик метров с десяти пробил в штангу, хотя имел все шансы отметиться забитым голом.

На этом Эрик не успокоился, загубив ещё один момент: в касание он замыкал прострел Папу Гомеса, но с пары метров пробил в облака. Не успокоился и Акунья, но тут без сарказма. Аргентинец носился без устали и периодически создавал опасные моменты: сам перехватил мяч, разогнался по флангу,    опасно прострелил. Рафа Мир завершал эпизод ударом пяткой, однако послал мяч мимо цели.

Свои моменты «Севилья» упустила, за что и была наказана. «Реал» долго молчал, кольнув в контратаке. Родриго подхватил мяч у своей штрафной площади, отдал Кроосу и разогнался. Тони своевременно наградил рывок бразильца передачей, тот раскачал Рекика и с линии штрафной площади пробил точно под штангу – 1:2. Следом Тони Кросс мог и дубль ассистентский оформить, но Альваро Родригес не попал в створ, замкнув навес немца.

Завершилось всё удалением Акуньи. Маркос грубейшим подкатом скосил Дани Себальоса, получил красную карточку и забрал у своей команды последние силы. «Реал» победил «Севилью», пропустив первым, и закрепился на второй строчке. Даже в случае победы «Атлетико» соседей не догонит. А «Севилья» осталась в середине турнирной таблицы, но самое главное впереди – финал Лиги Европы.

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Реал Мадрид Севилья
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Комментарии (2)
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Vladik1993-25
27 Мая 2023 в 22:12
С победой Мадрид!!!Севилья была похожа на Атлетико в этой игре, также грубо играла в конце матча!!
Артур Измаилов
27 Мая 2023 в 22:21
В чем был смысл этой беcсмысленной и глупой зарубы? Побеждают в финале ЛЕ и следующий сезон начинают уже в ЛЧ
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