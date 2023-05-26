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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Бразилии за угрозы оружием арестовали бывшего игрока «Барселоны»

26 Мая 2023 • 03:35 Комментировать
Барселона
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Мальорка
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28.05 20:00

У Дани Алвеса появился собрат по несчастью, да еще и также, как и Дани, бразилец, и также выступавший за «Барселону» - Дуглас Перейра дос Сантос, который в период с 2014 по 2019 год сыграл три матча в составе «Барсы», а также выступал за лиссабонскую «Бенфику».

32-летний игрок, который в последнее время нигде не играл, арестован за стычку, которую он устроил прямо на парковке где-то в Бразилии, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. И не просто стычку, но также достал пистолет и начал угрожать своим оппонентам.

И, хотя дальше угроз дело не пошло, подвыпившего игрока арестовали, и ему, судя по всему, придется отвечать перед законом. А бразильский суд - далеко не самый гуманный в мире, в отличие от российского. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Дуглас Перейра
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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